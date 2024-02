Названа лучшая песня 2023 года

Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For? Онлайн-трансляцию мероприятия ведет NBC News.

Композиция Айлиш входит в саундтрек фильма «Барби».

Помимо Айлиш на победу в этой номинации претендовали A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго, Kill Bill от SZA.

Нынешняя церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе.