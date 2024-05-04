Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 5 мая 2024Россия

В РПЦ в Пасху заявили о молитвах о прочном и справедливом мире

Патриарх Кирилл: РПЦ в Пасху молится о прочном и справедливом мире

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) в Пасху молится о прочном и справедливом мире, заявил в праздничном телеобращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит ТАСС.

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — поведал предстоятель РПЦ.

По его словам, церковь активно помогает тем, кто «находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения».

Патриарх проводит праздничную службу в московском храме Христа Спасителя. На мероприятии присутствует президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в собор доставлен благодатный огонь, который доставил в Россию из Иерусалима.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

      На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

      В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ Зеленским

      Сотникова рассказала про мысли о завершении карьеры до победных Игр-2014

      В российском регионе мужчина пытался зарубить топором двух собак

      В Белгороде снова объявили ракетную опасность

      В РПЦ в Пасху заявили о молитвах о прочном и справедливом мире

      Минобороны России поставили партию минометов

      Путин прибыл на пасхальную службу в Москве

      Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше