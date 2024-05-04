В РПЦ в Пасху заявили о молитвах о прочном и справедливом мире

Патриарх Кирилл: РПЦ в Пасху молится о прочном и справедливом мире

Русская православная церковь (РПЦ) в Пасху молится о прочном и справедливом мире, заявил в праздничном телеобращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит ТАСС.

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — поведал предстоятель РПЦ.

По его словам, церковь активно помогает тем, кто «находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения».

Патриарх проводит праздничную службу в московском храме Христа Спасителя. На мероприятии присутствует президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

Кроме того, в собор доставлен благодатный огонь, который доставил в Россию из Иерусалима.