В Херсоне раздался сильный взрыв

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздался мощный взрыв

В подконтрольном Киеву Херсоне раздался мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Уточняется, что он прогремел около 23:05. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории подконтрольных Киеву районов региона объявлена воздушная тревога.

Ранее взрыв произошел в Сумах. Перед этим сообщалось о четвертой за сутки волне взрывов в Харькове.