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00:22, 5 мая 2024Россия

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На территории Белгорода и Белгородского района вновь объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, глава области посоветовал спуститься в укрытие.

До этого ракетную опасность в приграничном регионе объявляли вечером в субботу, 4 мая. Она была отменена спустя шесть минут.

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      Марина Совина
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