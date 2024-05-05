В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

На территории Белгорода и Белгородского района вновь объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, глава области посоветовал спуститься в укрытие.

До этого ракетную опасность в приграничном регионе объявляли вечером в субботу, 4 мая. Она была отменена спустя шесть минут.