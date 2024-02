Назван лучший альбом 2023 года

Тейлор Свифт получила «Грэмми» в номинации «Альбом года»

Американская певица Тейлор Свифт получила «Грэмми» в номинации «Альбом года». Лучшим альбомом 2023 года признана пластинка Midnights. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет NBC News.

Помимо Свифт за победу в номинации боролись Джон Батист с альбомом World Music Radio, Майли Сайрус с Endless Summer Vacation, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей, GUTS Оливии Родриго, The Age Of Pleasure Жанель Монэ, SOS певицы SZA и The Record группы Boygenius.