Птицы из Красной книги стали облетать Украину из-за военного конфликта

Редкие хищные птицы изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине

Большие подоролики изменили пути миграции из-за военного конфликта, ведущегося на территории Украины с 2022 года. Об этом пишет научный журнал Current Biology.

Хищные птицы, занесенные в Красную книгу России как уязвимый вид, обычно мигрируют к местам размножения на юге Белоруссии через Украину. Однако с началом СВО они стали облетать регионы боевых действий. Неясно, что именно вызвало перемены в поведении редких птиц. В статье научного журнала предполагается, что на миграционный маршрут подорликов влияют непредсказуемые визуальные и слуховые помехи: звук и свет взрывов, шум танков, артиллерийский огонь и так далее.

Ученые из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук изучили новые пути миграции птиц при помощи GPS-трекеров в марте и апреле 2022 года. Тогда птицы возвращались в Белоруссию с зимовки в Греции и Восточной Африке. Полученные данные орнитологи сравнили с информацией прошлых лет.

Согласно их исследованию, из-за конфликта на Украине большие подорлики начали отклоняться от привычного маршрута на десять процентов, стали мигрировать медленнее и с меньшим количеством остановок. Ученые утверждают, что теперь птицы тратят на перелет на 55 часов больше, чем в предыдущие годы. Новый маршрут также повышает энергозатратность больших подорликов. Все это сдвигает сроки появления птенцов, что может отрицательно сказаться на популяции редких птиц.

Размножению также препятствует стресс, который большие подорлики испытывают из-за военных действий. Раньше 90 процентов хищных птиц останавливались на территории Украины. После начала конфликта это значение опустилось до 32 процентов. Некоторые особи и вовсе стали облетать страну. Так, большие подорлики только начали восстанавливать свою численность в зоне чернобыльской катастрофы, однако теперь снова покидают этот район. Из-за воздействия взрывов мин деградируют и другие места обитания птиц — например, болота Полесья.

Ученые отметили, что военные конфликты оказывают значительное негативное влияние на дикую природу: многие «горячие точки» находятся в ареолах биоразнообразия. Сильнее всего вред боевых действий ощущают именно мигрирующие виды животных.

Большие подорлики относятся к семейству ястребиных. Хищные птицы обитают в смешанных лесах, а также возле лугов, болот, рек и озер, где охотятся преимущественно на грызунов. Гнездятся в Евразии, в России встречаются от Калининграда до Приморья. Также входят в Красный список Международного союза охраны природы.

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