Пьяным стервятникам потребовалась помощь волонтеров для борьбы с похмельем

Стервятники съели продукты из мусорного бака, опьянели и пострадали от похмелья

В США волонтеры спасли двух стервятников, опьяневших из-за найденных в мусорном контейнере забродивших продуктов. Об этом сообщает USA Today.

Сотрудники некоммерческой организации, спасающие хищных птиц, нашли двух стервятников в штате Коннектикут. Птицы не могли стоять, падали и теряли сознание, им требовалась помощь человека. Волонтеры обследовали стервятников и выяснили, что они были пьяны.

Птицы, предположительно, нашли забродившие продукты в мусорном контейнере и съели их, что вызвало сильное опьянение. Сотрудники организации дали стервятникам большое количество жидкости и оставили их на ночь под присмотром, чтобы помочь в борьбе с похмельем. На следующий день волонтеры накормили хищных птиц и, убедившись, что они полностью восстановились, выпустили их на свободу.

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