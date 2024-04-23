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12:07, 23 апреля 2024Из жизни

Пьяным стервятникам потребовалась помощь волонтеров для борьбы с похмельем

Стервятники съели продукты из мусорного бака, опьянели и пострадали от похмелья

Кадр: A Place Called Hope

В США волонтеры спасли двух стервятников, опьяневших из-за найденных в мусорном контейнере забродивших продуктов. Об этом сообщает USA Today.

Сотрудники некоммерческой организации, спасающие хищных птиц, нашли двух стервятников в штате Коннектикут. Птицы не могли стоять, падали и теряли сознание, им требовалась помощь человека. Волонтеры обследовали стервятников и выяснили, что они были пьяны.

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Птицы, предположительно, нашли забродившие продукты в мусорном контейнере и съели их, что вызвало сильное опьянение. Сотрудники организации дали стервятникам большое количество жидкости и оставили их на ночь под присмотром, чтобы помочь в борьбе с похмельем. На следующий день волонтеры накормили хищных птиц и, убедившись, что они полностью восстановились, выпустили их на свободу.

Ранее сообщалось, что женщина из Канады стала играть на скрипке, чтобы спасти детеныша косатки. Она попыталась выманить маленькую косатку к водному перешейку, ведущему в океан.

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      Алиса Удовик
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