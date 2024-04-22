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13:21, 22 апреля 2024Из жизни

Женщина попыталась выманить застрявшую в лагуне косатку при помощи скрипки

В Канаде женщина попыталась спасти застрявшую в лагуне косатку игрой на скрипке

Фото: Rudi De Meyer / Unsplash

Женщина из Канады стала играть на скрипке, чтобы спасти детеныша косатки. Об этом сообщает Global News.

В марте беременная косатка с детенышем заплыли во время прилива в небольшую лагуну. Когда начался отлив, мать застряла на каменистом пляже. У нее не получилось вернуться в океан, а спасатели прибыли слишком поздно. Однако вот уже четыре недели они предпринимают попытки поймать детеныша, которого назвали Kwiisahiis (Смелый маленький охотник), чтобы вернуть его к сородичам.

Им решила помочь местная жительница и бывшая военная Кэрол Лав.
В среду, 17 апреля, она попыталась выманить маленькую косатку к водному перешейку, ведущему в океан, при помощи игры на скрипке во время прилива. По словам Лав, она намерена давать концерты для косатки во время каждого прилива. В этот раз животное не подплыло близко к перешейку, но показалось на поверхности воды, когда звучала скрипка.

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Ранее сообщалось, что косатки в Гибралтарском проливе начали учить сородичей топить лодки. Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую прозвали Глэдис Белая. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения, что заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу.

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      Антонина Черташ
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