Женщина попыталась выманить застрявшую в лагуне косатку при помощи скрипки

В Канаде женщина попыталась спасти застрявшую в лагуне косатку игрой на скрипке

Женщина из Канады стала играть на скрипке, чтобы спасти детеныша косатки. Об этом сообщает Global News.

В марте беременная косатка с детенышем заплыли во время прилива в небольшую лагуну. Когда начался отлив, мать застряла на каменистом пляже. У нее не получилось вернуться в океан, а спасатели прибыли слишком поздно. Однако вот уже четыре недели они предпринимают попытки поймать детеныша, которого назвали Kwiisahiis (Смелый маленький охотник), чтобы вернуть его к сородичам.

Им решила помочь местная жительница и бывшая военная Кэрол Лав.

В среду, 17 апреля, она попыталась выманить маленькую косатку к водному перешейку, ведущему в океан, при помощи игры на скрипке во время прилива. По словам Лав, она намерена давать концерты для косатки во время каждого прилива. В этот раз животное не подплыло близко к перешейку, но показалось на поверхности воды, когда звучала скрипка.

Ранее сообщалось, что косатки в Гибралтарском проливе начали учить сородичей топить лодки. Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую прозвали Глэдис Белая. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения, что заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу.