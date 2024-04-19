Топящие лодки косатки поменяли место дислокации и удивили ученых

Топящих лодки косаток обнаружили в странном месте у берегов Испании

Ученые обнаружили группу косаток, топящих лодки, в странном месте. Об этом пишет LiveScience.

С 2020 года исследователи зафиксировали сотни нападений группы косаток на суда в Гибралтарском проливе. Несколько судов млекопитающим удалось затопить — последним в конце октября 2023 года ушло на дно польское судно. Группа насчитывает до сорока особей, они преимущественно обитают у берегов Испании и Португалии.

10 апреля трех косаток из группы заметили плавающими возле большой яхты у побережья Галисии на севере Испании. Трио не нападало на судно, но местная природоохранная группа Orca Ibérica GTOA, которая внимательно следит за иберийской субпопуляцией, попросила моряков «соблюдать осторожность при прохождении» через этот район. Тот факт, что косатки поменяли место дислокации удивил ученых.

Косатки обычно не заходят так далеко на север до середины или конца лета. «Теоретически они находятся в Гибралтарском проливе весной и должны достичь севера [Испании] в конце лета», — прокомментировал происшествие Альфредо Лопес Фернандес, биолог из Университета Авейру в Португалии. Он добавил, что ученые не могут объяснить, почему косатки так рано появились на севере.

Ранее сообщалось, что косатки в Гибралтарском проливе начали учить сородичей топить лодки. Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую прозвали Глэдис Белая. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения с лодкой или была близка к тому, чтобы пасть от рук браконьеров. Это событие заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу, и ее реакцию на них переняли сородичи.