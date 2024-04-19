Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:00, 19 апреля 2024Из жизни

Топящие лодки косатки поменяли место дислокации и удивили ученых

Топящих лодки косаток обнаружили в странном месте у берегов Испании

Фото: Mike Doherty / Unsplash

Ученые обнаружили группу косаток, топящих лодки, в странном месте. Об этом пишет LiveScience.

С 2020 года исследователи зафиксировали сотни нападений группы косаток на суда в Гибралтарском проливе. Несколько судов млекопитающим удалось затопить — последним в конце октября 2023 года ушло на дно польское судно. Группа насчитывает до сорока особей, они преимущественно обитают у берегов Испании и Португалии.

10 апреля трех косаток из группы заметили плавающими возле большой яхты у побережья Галисии на севере Испании. Трио не нападало на судно, но местная природоохранная группа Orca Ibérica GTOA, которая внимательно следит за иберийской субпопуляцией, попросила моряков «соблюдать осторожность при прохождении» через этот район. Тот факт, что косатки поменяли место дислокации удивил ученых.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Косатки обычно не заходят так далеко на север до середины или конца лета. «Теоретически они находятся в Гибралтарском проливе весной и должны достичь севера [Испании] в конце лета», — прокомментировал происшествие Альфредо Лопес Фернандес, биолог из Университета Авейру в Португалии. Он добавил, что ученые не могут объяснить, почему косатки так рано появились на севере.

Ранее сообщалось, что косатки в Гибралтарском проливе начали учить сородичей топить лодки. Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую прозвали Глэдис Белая. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения с лодкой или была близка к тому, чтобы пасть от рук браконьеров. Это событие заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу, и ее реакцию на них переняли сородичи.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Песков заявил об уточняющихся со временем нюансах проведения СВО

      Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста осудили

      Назван крупнейший европейский поставщик вина в Россию

      Лавров заявил о легших под США западных странах

      Аэропорт Дубая ограничил количество прибывающих рейсов

      Песков ответил на вопрос о появлении на Украине сверхдальних беспилотников

      В Кремле рассказали об интересе Путина к кадровой программе Время героев

      Лавров рассказал о недоверии к украинским властям в вопросе переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше