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10:45, 21 мая 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото топлес

СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фанатам фото топлес с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в голубых V-образных трусах от бикини с розовым цветочным принтом. Во время фотосессии она сменила несколько поз.

Так, знаменитость снялась в полный рост, прикрыв обнаженный бюст лентами от широкополой шляпы. Кроме того, она предстала перед камерой, лежа на песке с согнутыми в коленях ногами и упомянутым головным убором на груди.

Ранее в мае американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в прозрачном наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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