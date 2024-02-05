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06:57, 5 февраля 2024Россия

В Якутске отреагировали на рассылку писем с угрозами школьникам

Власти Якутска заявили о мерах безопасности после рассылки с угрозами школьникам

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

Власти Якутска отреагировали на сообщения пользователя соцсетей, которые распространили скриншоты рассылки с угрозами в адрес школьников. Об этом рассказали в пресс-службе управления образования администрации города.

Уточняется, что все образовательные учреждения обеспечиваются физической охраной силами частных охранных организаций и оснащены системами экстренного вызова наряда Росгвардии, системами видеонаблюдения по периметру и внутри зданий, металлодетекторами. Родителей попросили не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

В пресс-службе также отметили, что инцидент находится на контроле у правоохранительных органов. «Работы ведутся круглосуточно с усилением мер обеспечения безопасности», — заявили там.

В 2022 году все 70 школ Хабаровска эвакуировали из-за письма с угрозами.

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      Марина Совина
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