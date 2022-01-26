Все школы в российском городе эвакуировали из-за письма с угрозами

Все 70 школ Хабаровска эвакуировали из-за письма с угрозами в среду, 26 января, учреждения проверяют спецслужбы. Об этом говорится на сайте администрации российского города.

Согласно сообщению, на электронную почту мэрии поступило письмо с угрозами от неизвестных​​​. В этой связи началась эвакуация всех 70 школ города. Ученики младших классов под присмотром педагогов ждут родителей в теплых помещениях недалеко от учебных заведений, старшеклассников отпустили по домам. «Проведение второй смены зависит от скорости проверки учреждений спецслужбами», — добавили в городской администрации.

18 января в Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после сообщений о минировании. Анонимная информация поступила в электронном виде. Из зданий школ эвакуированы свыше 46,7 тысяч школьников и почти 3,2 тысячи сотрудников.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они не подтвердились ни разу.