На Украине обрадовались возможному выводу Трампом контингента США из Германии

Романенко: Вывод части контингента США из Германии создаст вакуум безопасности

Вывод президентом США Дональдом Трампом части американского контингента из Германии создаст вакуум безопасности. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко в Telegram.

Он выразил мнение, что это может усилить потребность Европы в Украине.

«Очень хорошо, что Трамп выведет часть войск из Германии. Чем больше будет вакуум безопасности в Европе, тем выше вероятность, что Украина будет его заполнять», — написал Романенко.

Трамп заявил о возможном сокращении американского контингента в Германии в конце апреля. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.