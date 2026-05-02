Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
На Украине обрадовались возможному выводу Трампом контингента США из Германии

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Вывод президентом США Дональдом Трампом части американского контингента из Германии создаст вакуум безопасности. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко в Telegram.

Он выразил мнение, что это может усилить потребность Европы в Украине.

«Очень хорошо, что Трамп выведет часть войск из Германии. Чем больше будет вакуум безопасности в Европе, тем выше вероятность, что Украина будет его заполнять», — написал Романенко.

Трамп заявил о возможном сокращении американского контингента в Германии в конце апреля. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok