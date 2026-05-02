Немцев попросили не паниковать из-за вывода американских войск

15:01, 2 мая 2026Мир

В бундестаге призвали немцев не паниковать из-за вывода войск США из Германии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Немцы не должны паниковать в связи с частичным выводом американских войск из Германии, призвал председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп. Его цитирует газета Rheinische Post.

«Возможный вывод американских войск из Германии в объявленном масштабе — это не повод для паники, а еще один тревожный звонок», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, постоянные провокации президента США Дональда Трампа совершенно неприемлемы, потому что «партнерство в сфере безопасности — это не сделка, а НАТО — не базар».

Ранее источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране.

Штаты объявили о планах вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии в течение ближайших 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация американских военных связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

В свою очередь, немецкие источники американского издания Politico рассказали, что США и Германия вопреки заявлениям Трампа углубили военное сотрудничество. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

    Последние новости

    В Адлере погибла звезда КВН

    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

    В России разрешили создать еще одну игорную зону

    Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

    Македонцы начали помогать украинцам

    В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

    Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

    На Урале объявили режим беспилотной опасности

    Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

    Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в матче чемпионата России

    Все новости
