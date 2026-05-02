США накажут Германию выводом своих войск

14:19, 2 мая 2026Мир

NYT: Трамп накажет Германию за критику войны в Иране выводом войск США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Президент США Дональд Трамп выводит американские войска из Германии в качестве наказания за критику войны в Иране. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Высокопоставленные представители министерства обороны в частном порядке давали понять, что хотят, чтобы этот шаг рассматривался как наказание для Германии, чьи недавние комментарии по поводу войны США в Иране разозлили господина Трампа», — пишет издание.

Ранее Штаты объявили о планах вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии в течение ближайших 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация американских военных связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

В свою очередь, немецкие источники американского издания Politico рассказали, что США и Германия вопреки заявлениям Трампа углубили военное сотрудничество. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

