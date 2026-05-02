15:16, 2 мая 2026

Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Русскоязычные жители Украины — селюки и лохи, заявила живущая во Франции украинская писательница Ирэна Карпа. Ее цитирует в Telegram новостное агентство УНИАН.

«Это просто выжимать из себя раба по капле. Это задача такая индивидуальная для каждого, говоришь на русском — значит ты лох и селюк. Вот надо вот так вот говорить», — сказала она.

По мнению литератора, желание сохранить русский язык продиктовано отсутствием воли. «Значит ты человек, который не может сделать микроусилие над собой», — резюмировала Карпа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.

