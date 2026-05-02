Экономика
14:43, 2 мая 2026Экономика

Стала известна реакция ОПЕК+ на уход ОАЭ

Reuters: В ОПЕК+ подтвердили принятые перед уходом ОАЭ решения
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки (б/с) в июне, что, за вычетом доли объявивших о выходе из соглашения Объединенных Арабских Эмиратов, соответствует апрельскому решению о 206 тысячах б/c. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Таким образом, можно говорить о сдержанной реакции семи оставшихся членов объединения, куда по-прежнему входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, сигнализирующей, по мнению собеседника агентства, о намерении продолжить работу в штатном режиме.

Срочный выход из ОПЕК, а также альянса ОПЕК+, на который ОАЭ пошли с 1 мая, в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

В Кремле на фоне этого выразили надежду на сохранение формата ОПЕК+, поскольку сотрудничество в его рамках дает возможность стабилизировать энергетические рынки, которые сотрясают последствия иранского конфликта.

