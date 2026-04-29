В Кремле высказались о перспективах ОПЕК+ после ухода ОАЭ

Песков: Россия в связи с решением ОАЭ надеется на сохранение формата ОПЕК+

Говоря о перспективах сохранения формата ОПЕК+ после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России «хотели бы на это надеяться». Его высказывания приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет об очень важном направлении работы, дающем возможность стабилизировать энергетические рынки, которые сейчас «мягко говоря, штормит».

Накануне власти ОАЭ объявили о решении покинуть организацию стран-экспортеров нефти с 1 мая. Срочный выход из ОПЕК, а также альянса ОПЕК+ в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

Цены на нефть, которые, как ожидается, должны отреагировать на такие шаги снижением, пока продолжили расти, поднявшись впервые с 30 марта выше 115 долларов за баррель марки Brent.