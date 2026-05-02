15:18, 2 мая 2026Россия

На Урале объявили режим беспилотной опасности

В Свердловской области и ряде других регионов ввели режим беспилотной опасности
Дмитрий Воронин

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава региона Денис Паслер. Также о введении режима с 16:00 (14:00 по московскому времени) говорится в смс-рассылке от властей.

Губернатор подчеркнул, что все необходимые действия уже предпринимаются ответственными службами и ведомствами. «В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — предупредил он, призвав сохранять спокойствие и бдительность.

Как сообщает 74.ru, режим беспилотной опасности ввели и другие субъекты РФ в уральском регионе — Оренбургская область, Пермский край и Башкирия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в первой половине дня 2 мая над российскими регионами ПВО сбила 123 украинских беспилотника.

    Последние новости

    В Адлере погибла звезда КВН

    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

    В России разрешили создать еще одну игорную зону

    Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

    Македонцы начали помогать украинцам

    В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

    Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

    На Урале объявили режим беспилотной опасности

    Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

    Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в матче чемпионата России

    Все новости
