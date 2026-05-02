Россия
14:57, 2 мая 2026Россия

Над российскими регионами сбили 123 украинских беспилотника

Дмитрий Воронин

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО за шесть часов перехватили и сбили 123 украинских беспилотника над регионами России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что с восьми часов утра до двух дня 2 мая указанное количество БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, а также над Башкирией и Краснодарским краем.

Ранее в субботу стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

    Последние новости

    В Адлере погибла звезда КВН

    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

    В России разрешили создать еще одну игорную зону

    Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

    Македонцы начали помогать украинцам

    В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

    Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

    На Урале объявили режим беспилотной опасности

    Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

    Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в матче чемпионата России

    Все новости
