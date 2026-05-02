Украина атаковала Россию дальнобойными ракетами

Минобороны: ВСУ выпустили по России ракеты HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). О попытках Киева ударить по РФ в том числе дальнобойным оружием отчиталось Минобороны в «Макс».

В оборонном ведомстве указали, что всего с начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили более 140 тысяч украинских дронов, а также 671 вражеский самолет и 29 тысяч танков.

В субботу, 2 мая, также стало известно о взятии российской стороной под контроль села Мирополье в Сумской области.