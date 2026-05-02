Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 2 мая 2026Россия

Украина атаковала Россию дальнобойными ракетами

Минобороны: ВСУ выпустили по России ракеты HIMARS
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). О попытках Киева ударить по РФ в том числе дальнобойным оружием отчиталось Минобороны в «Макс».

В оборонном ведомстве указали, что всего с начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили более 140 тысяч украинских дронов, а также 671 вражеский самолет и 29 тысяч танков.

В субботу, 2 мая, также стало известно о взятии российской стороной под контроль села Мирополье в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok