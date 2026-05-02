Оценены шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в матче чемпионата России

Шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» оценили коэффициентом 2,08

Букмекеры оценили шансы московского ЦСКА отобрать очки у петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поставить на то, что армейцы не проиграют, можно с коэффициентом 2,08. На победу красно-синих принимаются ставки с коэффициентом 4,60.

Фаворитом букмекеры считают «Зенит», его победа оценивается коэффициентом 1,79. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,90.

Матч пройдет в субботу, 2 мая, в Москве. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. «Зенит» с 59 очками находится на втором месте в РПЛ, а ЦСКА с 45 очками занимает шестую строчку.