14:30, 2 мая 2026

Россиян предупредили о коварстве пережаренного шашлыка

Терапевт Мамедова: В пережаренном шашлыке образуются канцерогены
Наталья Обрядина
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова рассказала, почему нельзя пережаривать шашлык. О коварстве подгоревшего на углях мяса она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«При длительной термической обработке на костре в мясе образуются канцерогены, например полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества повышают вероятность развития онкологических заболеваний и приводят к преждевременному старению организма», — объяснила Мамедова. Также, по ее словам, употребление в пищу пережаренного мяса, особенно если на нем образовались черные обугленные корочки, может навредить желудочно-кишечному тракту.

Врач добавила, что опаснее всего есть подгоревшие колбаски, сосиски и другие продукты мясной гастрономии. В этих продуктах много соли и усилителей вкуса, а при их жарке образуется максимальное количество канцерогенов, подчеркнула она.

Чтобы снизить риск проблем со здоровьем во время майских шашлыков, доктор посоветовала жарить их так, чтобы мясо не подгорало. Важно также есть вместе с мясом много овощей, в том числе обжаренных на гриле. Овощи содержат большое количество антиоксидантов, обезвреживающих вредные вещества, а также клетчатку, способствующую лучшему пищеварению.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала россиянам безопасное количество шашлыка. По словам врача, рассчитывать его нужно исходя из состояния здоровья человека.

