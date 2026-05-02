В Адлере погибла звезда КВН

15:03, 2 мая 2026

Звезда КВН Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» погибла в Адлере
Виктория Кондратьева

Звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» погибла в Адлере. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным СМИ, 53-летняя артистка перебегала трассу в неположенном месте, на скорости в нее врезался автомобиль Toyota. Уточняется, что Рыбалко скончалась на месте.

Артистка выступала в Высшей лиге КВН в 2000-х годах в составе команды «Утомленные солнцем». В более поздние года она принимала участие только в юбилейных играх.

Ранее в городе Волжском Волгоградской области полиция задержала бывшего участника команды КВН «Халатные люди» Артема Краснобаева. У него была обнаружена крупная партия наркотиков и оборудование для их употребления и фасовки.

