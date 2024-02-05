МИД России анонсировал вызов посла Израиля из-за неприемлемых высказываний
Посол Израиля в Москве Симона Гальперин будет вызвана в МИД России в связи с неприемлемыми антироссийскими высказываниями в ходе интервью газете «Коммерсантъ». Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщает ТАСС.
«В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что подобные слова нового израильского посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии».
В ходе интервью дипломат заявила, что Москва слишком поздно осудила октябрьское нападение ХАМАС на Израиль. Кроме того, российская сторона не объявила палестинскую группировку террористической и продолжает встречи с ее членами. Также Гальперин считает, что Москва солидаризируется с ЮАР, подавшей в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев.