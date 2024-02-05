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00:50, 5 февраля 2024Россия

Над Брянской областью перехватили третий украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбит третий БПЛА ВСУ, пострадавших нет
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Выгоничским районом Брянской области. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Александра Богомаза.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, уточнил глава области. Он также сообщил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее Минобороны России заявило о двух попытках ВСУ атаковать Брянскую область. Первый украинский дрон был сбит 4 февраля около 22:30 по московскому времени, второй — около 23:00.

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      Марина Совина
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