Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что повторная попытка атаки на российский регион была совершена в воскресенье, 4 февраля, около 23:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Он был сбит около 22:30 мск.