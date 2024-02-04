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23:56, 4 февраля 2024Россия

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что повторная попытка атаки на российский регион была совершена в воскресенье, 4 февраля, около 23:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Он был сбит около 22:30 мск.

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      Марина Совина
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