Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник ВСУ над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки на российский регион произошла 4 февраля около 22:30 по московскому времени. Уточняется, что перехваченный беспилотник был самолетного типа.

Ранее 4 февраля сообщалось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака была совершена второй раз за день. Он рассказал, что под обстрел попало село Демидовка Краснояружского района.