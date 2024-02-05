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12:25, 5 февраля 2024Силовые структуры

Найденный в ЛНР тайник с оружием попал на видео

В ЛНР полиция нашла тайник с оружием в частном доме

В городе Брянке Луганской народной республики (ЛНР) полиция нашла в частном доме крупный схрон, из которого изъяты автоматы, мины и полтора килограмма пороха. В МВД региона предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На записи видно, как правоохранители со служебной собакой на территории частного дома из сарая выносят обмотанную черной пленкой коробку, из которой вынимают автоматы, гранаты, мины и вскрывают коробки с патронами.

По данным МВД, силовики обнаружили и изъяли из тайника три автомата АК-74, более 5,5 тысяч патронов, девять гранат, мину МОН-50 и 1,5 килограмма пороха.

Найденное оружие направлено на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению причастных к схрону лиц.

Ранее сообщалось, что схрон с иностранным вооружением, предположительно, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР).

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      Анна Габай
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