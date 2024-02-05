Схрон с оружием для украинских диверсионных групп нашли в ДНР

Схрон с иностранным оружием для украинских диверсионных групп нашли в ДНР

Схрон с иностранным вооружением, предположительно, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили РИА Новости в понедельник, 5 февраля, в УФСБ России по ДНР.

Саперы Росгвардии уничтожили вооружения и боеприпасы на месте в связи с обнаружением признаков минирования схрона. Для этого специалисты использовали накладной заряд.

В ведомстве уточнили, что в схроне были найдены ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним. Кроме того, там находились четыре противопехотные мины МОН-50.

На данный момент сотрудники ФСБ занимаются поиском причастных к незаконному хранению боеприпасов лиц.

Ранее стало известно, что поставляемое Украине странами Запада оружие было найдено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока, в том числе палестинского исламистского движения ХАМАС.