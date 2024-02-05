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06:22, 5 февраля 2024Мир

Поставляемое Украине оружие обнаружили у мексиканских картелей

ТАСС: поставляемое Украине Западом оружие обнаружили у наркокартелей и ХАМАС

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Оружие, поставляемое Украине странами Запада, было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока, в том числе палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом рассказал ТАСС представитель силовых структур.

По его словам, уровень недоверия со стороны Запада к Украине вырос после появления сообщений об этом. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время страны Запада усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока. Он добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие». Российский лидер также допустил, что Украина могла поставлять оружие Палестине.

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      Марина Совина
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