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00:11, 5 февраля 2024Спорт

Названо место проведения матча-открытия ЧМ-2026 по футболу

Матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу пройдет в Мехико

Фото: Reuters

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года назвали место проведения матча открытия турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече примет участие сборная Мексики. Ее соперник определится позднее. Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, который вмещает 87523 зрителя.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и Евро-2024.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В каждом из названных городов уже есть стадионы, удовлетворяющие требованиям ФИФА, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Отмечается, что организаторы турнира планируют заработать на его проведении 11 миллиардов долларов.

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      Анастасия Борисова
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