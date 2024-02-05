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02:00, 5 февраля 2024Забота о себе

Раскрыты отличительные особенности пластических операций мужчин

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Мужская кожа плотнее и толще женской и сильнее кровит во время пластических операций, предупредил пластический хирург Александр Катков. В комментарии для «Ленты.ру» он раскрыл несколько отличительных особенностей мужской пластики.

По словам Каткова, самой популярной операцией у мужчин является коррекция формы век — блефаропластика, на втором месте в рейтинге востребованности — коррекция носа (ринопластика). Востребованны у них лифтинг лица, шеи и подбородка и эндоскопический лифтинг верхней трети лица. Также все чаще пациенты обращаются с просьбой скорректировать подбородок, сделав его более мужественным, добавил специалист.

Однако у мужчин есть и оригинальные, по мнению пластического хирурга, запросы, например, они, в отличие от прошлых лет, больше не хотят делать нос тоньше и предпочитают видеть его просто ровным и прямым.

К мужской пластике должно быть особое отношение, ведь лицо мужчины нельзя феминизировать. После лифтинга оно не должно выглядеть слишком гладким, женственным. Необходимо сохранить чуть более резкие, маскулинные черты лица

Александр Катковпластический хирург
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Также хирурги должны учитывать особенности мужской блефаропластики, продолжил собеседник «Ленты.ру». По его словам, у мужчин брови расположены ниже, чем у женщин, поэтому во время операции их не надо заметно поднимать. «Лицо мужчины после пластики не должно терять естественности», — отметил Катков. Кроме того, хирург призвал учитывать, что у мужчин кожа от природы толще и плотнее и кровоточит сильнее женской.

Что же касается рисков, то они у мужчин и женщин одинаковы, заявил врач, поэтому, чтобы минимизировать их, необходимо найти квалифицированного специалиста.

Ранее Александр Катков развеял популярные мифы о блефаропластике. Так, он опроверг, что коррекцию век делают только люди в возрасте за 40 лет.

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      Вера Владзиевская
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