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09:14, 5 февраля 2024Россия

Опубликованы кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

Shot опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Кадр: Telegram-канал SHOT

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Снимки разместил Telegram-канал Shot.

На одной из фотографий видно элемент фюзеляжа вертолета с расцветкой МЧС России.

Вертолет Ми-8 пропал вечером 4 февраля над Онежским озером. Борт упал в воду в 11 километрах от берега, на его борту находились три человека.

Ранее были названы предварительные версии крушения вертолета. К ним относятся погодный фактор, ошибки пилотирования и техническая неисправность.

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      Алан Босиков
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