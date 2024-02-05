Опубликованы кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

Shot опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Снимки разместил Telegram-канал Shot.

На одной из фотографий видно элемент фюзеляжа вертолета с расцветкой МЧС России.

Вертолет Ми-8 пропал вечером 4 февраля над Онежским озером. Борт упал в воду в 11 километрах от берега, на его борту находились три человека.

Ранее были названы предварительные версии крушения вертолета. К ним относятся погодный фактор, ошибки пилотирования и техническая неисправность.