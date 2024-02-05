Популярная рэперша вышла в свет в прозрачном платье

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

28-летняя исполнительница позировала перед фотографами в длинном прозрачном платье со шлейфом и корсетным верхом телесного оттенка. Упомянутый наряд частично обнажал тело звезды, демонстрируя татуировки в области груди и ног.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Помимо этого, знаменитость надела красные босоножки на платформе и накрасила губы красной помадой. Вдобавок она примерила массивные серьги и цепи с крестами, а также кольца.

В июле 2023 года рэперша Doja Cat сменила прическу и возмутила фанатов. На размещенных снимках исполнительница показала новый образ, состоящий из коротких розовых волос. Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях.