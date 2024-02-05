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21:35, 5 февраля 2024Мир

Протестующие фермеры перекрыли трассу на границе Бельгии и Нидерландов

Протестующие фермеры заблокировали трассу на границе Бельгии и Нидерландов

Фото: Christian Levaux / Reuters

Протестующие фермеры перекрыли федеральную трассу A2 на границе Бельгии и Нидерландов. Об этом сообщает сельскохозяйственный журнал Stal&Akker.

Уточняется, что в акции задействованы более сотни тракторов и автомобили агропромышленных компаний. По данным издания, они заблокировали погранпереход на участке дороги, соединяющем нидерландский город Маастрихт с бельгийским городом Льеж.

Кроме того, отмечается, что полицию обоих государств заранее предупредили об акции, поэтому работа погранперехода была ограничена — транспорт направили на альтернативные пути.

Фермеры протестовали против низких цен на их продукцию на фоне дешевизны импорта, а также против ограничений, наложенных Евросоюзом в целях борьбы с изменением климата.

Ранее стало известно, что греческие фермеры в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья.

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      Юлия Мискевич
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