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14:35, 4 февраля 2024Среда обитания

Фермеры в Греции перекрыли шоссе во время акции протеста

Греческие фермеры во время акции протеста перекрыли шоссе в Салониках

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греческие фермеры в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.

Акции протеста начались в субботу, 3 февраля, на крупнейшей отраслевой выставке страны «Агротика», куда съезжаются десятки тысяч людей. Во время митинга в Салониках аграрии выбросили на дороги несколько ящиков каштанов и яблок. Производители остались не удовлетворены предложенными правительством инициативами по улучшению ситуации в сельском хозяйстве.

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Премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о снижении стоимости электроэнергии для фермеров на 10 процентов с мая по сентябрь, при этом часть долгов перед государственной электрокомпанией PPC будет списана, а на выплату 87 миллионов евро будет дана рассрочка. Дополнительно власти будут субсидировать строительство парков солнечных батарей для сельского хозяйства.

Фермеры заявили о намерении продолжить борьбу. Они отметили, что заявления главы кабмина о поддержке сельского хозяйства были сделаны под давлением блокад автотрасс и не отвечают основным требованиям, удовлетворение которых является «вопросом их выживания». С понедельника, 5 февраля, греческие аграрии будут добиваться общенациональной координации блокады.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на бессонную ночь перед саммитом ЕС в Брюсселе из-за шума тракторов протестующих фермеров. «Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звуком магнитофонов», — заявил он. Орбан также рассказал, что протестующие обратились к нему с просьбой заблокировать украинские поставки, «если уж у Брюсселя нет здравого смысла».

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