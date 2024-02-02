Орбан пожаловался на бессонную ночь из-за шума тракторов

Орбан пожаловался на бессонную ночь перед саммитом ЕС из-за шума тракторов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на бессонную ночь перед саммитом ЕС в Брюсселе из-за шума тракторов протестующих под окнами фермеров. Об этом венгерский премьер рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

«Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал. Под моим окном остановились примерно 200 тракторов и всю ночь гудели, каждые десять минут будили звоном магнитофонов», — заявил он.

Орбан также отметил, что перед саммитом успел пообщаться с протестующими, которые, по его словам, приехали из Испании. «Они меня просили заблокировать украинские поставки, если уж у Брюсселя нет здравого смысла», — пояснил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что за некоторыми решениями Европейского союза стоят интересы США вместо Европы. По его словам, давление США все больше в тех странах, на которые Вашингтон может повлиять.