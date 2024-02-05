«Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ России
Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 (шифр «Лада») Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет подготовлена к утилизации. Об этом со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу, сообщает ТАСС.
«Принято решение об ее утилизации», — сказал первый собеседник.
Второй источник добавил, что предприятие, которое будет заниматься утилизацией субмарины, выберут на конкурсной основе.
В январе ВМФ России получил дизель-электрическую подлодку «Кронштадт» проекта 677 (шифр «Лада»).
Субмарины проекта 677 (шифр «Лада») предназначены для защиты военно-морских баз и морского побережья, а также поражения подлодок и надводных кораблей. Подлодки могут нести мины, торпеды и крылатые ракеты «Калибр».