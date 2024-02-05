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14:42, 5 февраля 2024Наука и техника

«Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ России

ТАСС: подлодку «Санкт-Петербург» Северного флота России утилизируют

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 (шифр «Лада») Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет подготовлена к утилизации. Об этом со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу, сообщает ТАСС.

«Принято решение об ее утилизации», — сказал первый собеседник.

Второй источник добавил, что предприятие, которое будет заниматься утилизацией субмарины, выберут на конкурсной основе.

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В январе ВМФ России получил дизель-электрическую подлодку «Кронштадт» проекта 677 (шифр «Лада»).

Субмарины проекта 677 (шифр «Лада») предназначены для защиты военно-морских баз и морского побережья, а также поражения подлодок и надводных кораблей. Подлодки могут нести мины, торпеды и крылатые ракеты «Калибр».

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      Иван Потапов
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