«Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ России

ТАСС: подлодку «Санкт-Петербург» Северного флота России утилизируют

Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 (шифр «Лада») Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет подготовлена к утилизации. Об этом со ссылкой на два источника, близких к оборонно-промышленному комплексу, сообщает ТАСС.

«Принято решение об ее утилизации», — сказал первый собеседник.

Второй источник добавил, что предприятие, которое будет заниматься утилизацией субмарины, выберут на конкурсной основе.

В январе ВМФ России получил дизель-электрическую подлодку «Кронштадт» проекта 677 (шифр «Лада»).

Субмарины проекта 677 (шифр «Лада») предназначены для защиты военно-морских баз и морского побережья, а также поражения подлодок и надводных кораблей. Подлодки могут нести мины, торпеды и крылатые ракеты «Калибр».