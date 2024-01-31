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12:25, 31 января 2024Наука и техника

ВМФ России получил «Кронштадт»

Дизель-электрическая подлодка «Кронштадт» проекта 677 вошла в состав ВМФ России

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получил новую дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 «Лада». Церемония поднятия флага состоялась в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на подлодке «Кронштадт», которая стала первой серийной подлодкой проекта 677.

«С подъемом флага подводная лодка официально вошла в состав ВМФ. В соответствии с оглашенным на церемонии приказом главнокомандующего ВМФ Николая Евменова корабль зачислен в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что на ходовых испытаниях подлодка показала свои лучшие качества — скрытность, маневренность и надежность.

Подводные лодки проекта «Лада» предназначены для защиты военно-морских баз и морского побережья, а также поражения подлодок и надводных кораблей. Субмарины могут нести мины, торпеды и крылатые ракеты «Калибр».

В декабре стало известно, что дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания. Подлодку построили для Балтийского флота.

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      Даниил Иринин
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