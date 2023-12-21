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20:41, 21 декабря 2023Наука и техника

Подлодка «Великие Луки» вышла на испытания

Построенная для Балтфлота подлодка «Великие Луки» вышла на ходовые испытания

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которую построили для Балтийского флота, вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки "Великие Луки" проводит совместно со сдаточной командой предприятия "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее специалисты проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления и комплексы торпедно-ракетного вооружения в ходе швартовых испытаний.

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Многоцелевые подлодки проекта 677 предназначены для патрулирования, выполнения разведывательных задач, а также борьбы с подлодками и надводными кораблями. «Лады» получили торпедные аппараты для применения мин, торпед и ракет «Калибр».

В ноябре стало известно, что экипаж новой подлодки «Кронштадт» проекта 677 совершил погружения на глубину до 180 метров в рамках заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота.

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      Даниил Иринин
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