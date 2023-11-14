Новая подлодка «Кронштадт» совершила погружение на испытаниях

Балтфлот: подлодка «Кронштадт» совершила погружение на 180 метров на испытаниях

Экипаж новой дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» совершил глубоководное погружение в рамках заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Во время погружения на Балтике на глубину до 180 метров экипаж "Кронштадта" совместно с представителями промышленности проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

В ходе очередного этапа испытаний специалисты проверяли работу системы электродвижения, а также эффективность гидроакустических комплексов, технических средств и устройств подлодки на рабочей глубине.

В пресс-службе добавили, что погружение подлодки «Кронштадт» обеспечивали малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Кабардино-Балкария».

Подлодки проекта 677 предназначены для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной деятельности на коммуникациях противника, а также борьбы с подлодками и кораблями противника. Корабли этого проекта являются носителями ракет «Калибр».

В июле подлодка «Кронштадт» уже совершала погружение в ходе испытаний. Экипаж также проверял работу всех систем и механизмов «Кронштадта», а погружение обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.