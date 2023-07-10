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12:52, 10 июля 2023Наука и техника

Подлодка «Кронштадт» выполнила погружение на испытаниях

Экипаж подлодки «Кронштадт» выполнил погружение на испытаниях в Балтийском море

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» выполнил погружение на глубину 180 метров в морских полигонах Балтийского флота, сообщили в Минобороны России.

«В ходе погружения экипаж корабля проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

Погружение подлодки обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота. Отмечается, что о ходе проведения этапа испытаний доложили главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову.

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В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что подлодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр» и новейшее оборудование.

В августе 2022 года на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» рассказали о начале завершающего этапа заводских ходовых испытаний подлодки «Кронштадт».

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    Даниил Иринин
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