Шесть врачей не заметили беременности студентки

Daily Mirror: студентка не заметила беременности и родила девочку

24-летняя студентка прошла обследование у шести врачей, но никто из них не заметил беременности, пока девушка внезапно не родила ребенка. Подробности этой истории опубликовало издание Daily Mirror.

Студентка исторического факультета из Великобритании Элли Джонсон рассказала, что всю беременность не подозревала, что ждет ребенка, поскольку у нее не было нарушений менструального цикла и большого живота. «Единственная причина, по которой я начала ходить к врачам, заключалась в том, что у меня были боли в животе, я чувствовала себя очень некомфортно и мне казалось, что я набираю вес. Я сделала тест на беременность и он оказался отрицательным, позже еще шесть врачей подтвердили это», — рассказала Джонсон.

Девушка добавила, что беременность не обнаружили ни на УЗИ, ни по результатам анализов крови. Это могло быть связано с тем, что она все месяцы беременности пила контрацептивы, которые могли повлиять на уровень ее гормонов. Джонсон также считает, что врачи не замечали ребенка, так как он располагался близко к позвоночнику, по этой же причине у нее почти не рос живот.

Студентка уточнила, что врачи полагали, что у нее в организме где-есть «закупорка», которая вызывает боль. По ее словам, от этой версии они отказались, когда ее доставили в больницу с острой болью в спине и животе. Во время осмотра, вспоминает Джонсон, она родила дочь.

Ранее сообщалось, что не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Она обращалась в больницу с жалобами на боли, но врачи прописали ей клизму.