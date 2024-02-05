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17:23, 5 февраля 2024Мир

Швейцария призвала уважать международное право после удара ВСУ по Лисичанску

МИД Швейцарии призвал уважать гуманитарное право после удара ВСУ по Лисичанску
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер призвал все стороны конфликта на Украине уважать международное гуманитарное право в ответ на вопрос об ударе по Лисичанску. Об этом сообщает РИА Новости.

«Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности международное гуманитарное право. Она использует любую возможность — на двустороннем и многостороннем уровнях, — чтобы повторить это послание», — отметил дипломат. Однако Эльчингер никак не упомянул украинскую сторону в ответе о позиции Берна по атаке на город.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. Он подчеркнул, что Запад осведомлен об использовании Киевом переданной техники для обстрелов гражданского населения.

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      Максим Габриелян
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