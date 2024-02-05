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19:11, 5 февраля 2024Экономика

В Европе заявили о чрезмерном импорте украинской продукции

Глава Минсельхоза Польши Секерский заявил о чрезмерном импорте с Украины

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил о чрезмерном импорте в страну продовольствия с Украины. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства пишет РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники министерства начали проверки на пограничных пунктах в Корчеве, Медыке и Хребенном в рамках инспекции поставок украинской агропродукции. «Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные», — рассказали в ведомстве европейской страны.

Секерский отметил, что из-за больших объемов поставок в Евросоюз продукции из Украины местные производители вытесняются с рынков ЕС. Глава Минсельхоза также пообещал усилить ветеринарный контроль на границах и активизировать работу инспекций.

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Ранее министр заявлял, что выгода Киева, полученная благодаря отмене пошлин для украинских товаров, вредит польским фермерам. «Необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — заключил Секерский.

В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе могут вернуть пошлины на продукцию из Украины, если эти товары будут создавать нечестную конкуренцию для местных производителей. Он сообщил, что протестующие французские фермеры требуют единых правил для всех, поэтому необходимо тщательно изучить украинский продовольственный импорт.

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