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20:00, 1 февраля 2024Экономика

В Европе задумались о возвращении пошлин на продукцию из Украины

Макрон: ЕС вернет пошлины на украинский импорт в случае нечестной конкуренции

Фото: Lucien Libert / Reuters

В Европе задумались о возвращении пошлин на продукцию из Украины — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие меры будут приняты, если импорт украинских товаров будет создавать нечестную конкуренцию для местных производителей. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что протестующие французские фермеры требуют единых правил для всех, поэтому необходимо тщательно изучить продовольственный импорт с Украины. «Мы договорились, чтобы в отношении злаковых был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены», — сказал Макрон. Защитные механизмы для поставок сахара и курятины будут работать на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 годов, добавил президент.

«Да — помощи Украине в контексте войны, нет — в случае создания нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям, которые не соблюдают наши нормы», — подчеркнул глава государства.

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Президент Макрон уже называл украинские товары дестабилизирующими европейский рынок и потребовал принять меры для защиты продовольственного суверенитета. Он заявил, что намерен требовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «ясных мер» по регулированию поставок с Украины. Также он планировал обсудить пересмотр соглашения о свободной торговле между странами Европы и Латинской Америки на фоне усугубившейся ситуации с протестами фермеров.

С призывом вернуть пошлины на ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции в Еврокомиссию ранее обратились министры сельского хозяйства стран-соседей Украины. Глава венгерского ведомства Иштван Надь заявил, что Брюсселю необходимо найти решение и помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал.

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