В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера
Пассажир поезда бросил на вокзале в Уфе стаффордширского терьера по кличке Булка. Об этом сообщило издание «МВД Медиа».
Продавец сувенирного магазина в российском городе обратилась к полицейским. Женщина рассказала, что перед отправлением поезда Тюмень — Махачкала к ней подошел мужчина и спросил, нужна ли ей собака.
Получив отрицательный ответ, незнакомец вручил горожанке поводок, оставил пса и ушел. Сотрудники правоохранительных органов забрали питомца в отдел, а позже установили личность бросившего его хозяина.
Четвероногого передали родственникам мужчины.
Его владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон поезда. Мужчина при этом якобы не сомневался, что за собакой прибудут члены его семьи.
В отношении пассажира начали проводить проверку.
Ранее сообщалось, что полиция ищет пассажира, помогавшего проводнице высадить кота Твикса из поезда.
Замерзшего Твикса нашли 20 января. Следствие квалифицировало инцидент как жестокое обращение с животным. Проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.