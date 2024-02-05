В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

Пассажир поезда бросил на вокзале в Уфе стаффордширского терьера по кличке Булка

Пассажир поезда бросил на вокзале в Уфе стаффордширского терьера по кличке Булка. Об этом сообщило издание «МВД Медиа».

Продавец сувенирного магазина в российском городе обратилась к полицейским. Женщина рассказала, что перед отправлением поезда Тюмень — Махачкала к ней подошел мужчина и спросил, нужна ли ей собака.

Получив отрицательный ответ, незнакомец вручил горожанке поводок, оставил пса и ушел. Сотрудники правоохранительных органов забрали питомца в отдел, а позже установили личность бросившего его хозяина.

Четвероногого передали родственникам мужчины.

Его владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон поезда. Мужчина при этом якобы не сомневался, что за собакой прибудут члены его семьи.

В отношении пассажира начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что полиция ищет пассажира, помогавшего проводнице высадить кота Твикса из поезда.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Следствие квалифицировало инцидент как жестокое обращение с животным. Проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.