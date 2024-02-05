Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не обеспечил войска необходимыми ресурсами

Украинская армия терпит поражения из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не обеспечил ее необходимыми ресурсами. С таким упреком в адрес главы государства выступил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью «Пятому каналу».

По его словам, войска остались без артиллерийских снарядов, поскольку завод, который их выпускал, был переведен на однодневную рабочую неделю. Генерал напомнил, что это произошло в 2020 году, когда страну возглавлял Зеленский. Он подчеркнул, что президент не понимает, что такое война.

Кривонос указал, что успехи войск зависят не только от военнослужащих, но и от государства, которое обязано предоставить им все необходимое для ведения боевых действий. «Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных. И непосредственно делает виновным [главкома ВСУ Валерия] Залужного», — пожаловался он.