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01:27, 5 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ возложили ответственность за поражения на Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не обеспечил войска необходимыми ресурсами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская армия терпит поражения из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не обеспечил ее необходимыми ресурсами. С таким упреком в адрес главы государства выступил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью «Пятому каналу».

По его словам, войска остались без артиллерийских снарядов, поскольку завод, который их выпускал, был переведен на однодневную рабочую неделю. Генерал напомнил, что это произошло в 2020 году, когда страну возглавлял Зеленский. Он подчеркнул, что президент не понимает, что такое война.

Кривонос указал, что успехи войск зависят не только от военнослужащих, но и от государства, которое обязано предоставить им все необходимое для ведения боевых действий. «Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных. И непосредственно делает виновным [главкома ВСУ Валерия] Залужного», — пожаловался он.

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      Марина Совина
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