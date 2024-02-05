Очки дополненной реальности Apple взломали

Appleinsider: эксплойт Apple Vision Pro позволит создать джейлбрейк для очков

Энтузиасты создали первый эксплойт для гарнитуры Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты обратили внимание на сообщение в X аспиранта Массачусетского технологического института (MIT) Джозефа Равичандрана. По словам специалиста, он обнаружил в сети эксплойт — программу, которая использует различные уязвимости. Равичандран отметил, что эксплойт позволяет обойти защиту гарнитуры Vision Pro.

В материалах аспиранта MIT говорится, что очки дополненной реальности реагируют на запуск эксплойта перезагрузкой. Затем на устройстве открывается режим полного сквозного просмотра. Равичандран заявил, что с помощью взлома Vision Pro в недалеком будущем энтузиасты смогут создать для девайса джейлбрейк — не поддерживаемую Apple операцию, позволяющую получить доступ к файловой системе.

По словам журналистов Appleinsider, пока неизвестно, успел ли кто-то воспользоваться уязвимостью очков. Вероятно, инженеры компании устранят проблему в будущем обновлении.

Ранее компания Apple признала наличие критической уязвимости в гарнитуре Vision Pro. Проблема была связана с WebKit — движком браузера, на котором работает Safari и другие веб-приложения.